Hombre agresivo provoca movilización policiaca en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este jueves en calles de la Zona Centro, luego que comerciantes y peatones solicitaran el apoyo del 911 al reportar la presencia de un hombre que aparentemente se encontraba inmóvil y no respiraba en el cruce de Miguel Blanco y Morelos.

El aviso generó preocupación entre quienes transitaban por el sector, al temer que se tratara de una persona sin vida tirada en la vía pública. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio alrededor de las 10:00 de la mañana para verificar el reporte.

Al arribar, los oficiales confirmaron que el hombre no se encontraba inconsciente ni lesionado, sino que estaba recostado en el lugar y momentos después comenzó a molestar a comerciantes establecidos y ciudadanos que pasaban por el cruce, generando tensión y molestias en la zona.

Ante la situación, los uniformados dialogaron con el sujeto, quien mostró una actitud agresiva y se negó a identificarse. Los policías le advirtieron que debía retirarse del área o sería detenido por alterar el orden público.

Finalmente, para evitar ser llevado a las celdas municipales, el individuo optó por retirarse del lugar y calmar su conducta, permitiendo que la tranquilidad regresara al sector comercial del primer cuadro de la ciudad.

Tras controlar la situación y confirmar que no existía riesgo alguno, los elementos preventivos se retiraron del sitio.