Trabajador de Ejido El Oso hallado sin vida en trágico suceso

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un hombre de 68 años decidió poner fin a su existencia, colgándose de un árbol en el rancho en el que trabaja como jornalero en el Ejido El Oso.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas del día de ayer, generando consternación entre sus familiares y vecinos.

Como José Castro Pérez, originario de San Pedro, Coahuila, y habitante del Ejido El Oso, fue identificado como la víctima.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Javier Castro Pérez, la noticia llegó cuando un compañero de trabajo de José, identificado como Álvaro, lo contactó para informarle que su hermano había sido encontrado colgado de un árbol en el rancho donde desempeñaba sus labores.

Inmediatamente, Javier se trasladó al lugar y contactó a los servicios de emergencia de la Cruz Roja, los socorristas, al llegar, confirmaron que José ya no presentaba signos vitales.

El hermano de la víctima relató que el día anterior, José había hecho un comentario que dejó una profunda impresión: le dijo a su familia que esa sería la última vez que lo verían, lo que ahora cobra un trágico sentido tras el hallazgo.

La Policía Municipal se encargó de resguardar la zona hasta la llegada de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llegaron acompañados por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, para realizar los trámites correspondientes.

Finalmente, tras recolectarse la evidencia, el cuerpo del trabajador fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.