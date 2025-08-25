Detenido en la Zona Centro por agredir a su madre

Un hombre de 30 años fue detenido la mañana de este lunes luego de agredir e insultar a su madre, en su domicilio en la Zona Centro.

El sujeto, identificado como Néstor Gabriel Mora Siller, fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Frontera tras una denuncia de su madre, quien solicitó la intervención de las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:42 horas, cuando la madre del detenido, de nombre Juanita Siller, reportó a las autoridades que su hijo se encontraba en estado alterado y había comenzado a agredirla verbalmente.

La situación llevó a la señora a pedir ayuda, ya que el comportamiento de su hijo se tornó cada vez más agresivo.

Cuando los oficiales llegaron al domicilio se entrevistaron con Juanita, quien les informó que Néstor había tenido una actitud altanera y violenta hacia ella. Ante los hechos, los agentes procedieron con la detención del joven y lo trasladaron al Departamento de Seguridad Pública para ser puesto a disposición del Juez Calificador en turno, quien ordenó que fuera refundido en una celda.