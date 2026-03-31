Incidente en Monclova: Malabarista consume alcohol y es arrestado

MONCLOVA, COAH- Lo que para algunos visitantes parecía un espectáculo improvisado terminó convirtiéndose en un incidente policiaco la noche de ayer en el área recreativa de la Loma de la Bartola, ubicada en la colonia Guadalupe, donde un hombre fue detenido por alterar el orden y consumir bebidas alcohólicas en un espacio público.

El sujeto, identificado como Leonardo Oliva García, aseguró ser malabarista de oficio y vecino de la calle Asunción. Según su propia versión, se encontraba "practicando" sus habilidades, aunque en esta ocasión utilizaba latas de cerveza como parte de su acto, mismas que también ingería mientras realizaba los movimientos.

Testigos señalaron que el hombre lanzaba al aire los botes metálicos mientras bebía, lo que llamó la atención de quienes paseaban por el sector. Mientras algunos lo observaron con curiosidad, otros se sintieron incómodos por su comportamiento, especialmente al notar que se encontraba bajo los efectos del alcohol dentro de un espacio familiar, por lo que decidieron realizar el reporte al 911.

Al recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al área recreativa, donde encontraron a Leonardo aún en plena "presentación". Al ser cuestionado, el hombre admitió que estaba consumiendo cerveza dentro de las instalaciones, pese a que está estrictamente prohibido.

Debido a que alteraba la tranquilidad del lugar y violaba las normas del parque, los oficiales procedieron a detenerlo y trasladarlo a las celdas municipales, donde pasó la noche en la conocida "cama de piedra", poniendo fin a su fallido show.

El incidente dejó una anécdota peculiar entre los paseantes, quienes jamás imaginaron que un espectáculo improvisado terminaría con la llegada de patrullas en lugar de aplausos.