Vecinos alertan y detienen agresor en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que agredió a su esposa con un bat de aluminio dentro de un domicilio en la colonia Ribera, la madrugada de este domingo.

El incidente tuvo lugar en la casa marcada con el número 305, cuando vecinos reportaron un caso de violencia doméstica tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima. La afectada, identificada como Valeria, relató que la agresión inició después de una discusión con su pareja, Néstor Daniel Armendáriz Olvera, de 37 años.

Según el testimonio de Valeria, sin aviso previo, Néstor tomó un pequeño bat de aluminio y comenzó a golpearla en la espalda y las piernas. Los vecinos alertaron a las autoridades, que llegaron rápidamente al lugar y detuvieron al agresor sin resistencia.

La víctima presentó contusiones visibles, pero no heridas de gravedad. Fue atendida en el sitio por paramédicos.

Néstor Daniel Armendáriz Olvera fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se dará seguimiento legal y apoyo emocional a Valeria para garantizar su seguridad.

La denuncia oportuna de los vecinos fue clave para evitar consecuencias más graves y para que el agresor enfrente las responsabilidades legales correspondientes.