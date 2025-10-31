Hombre ebrio choca contra camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente inusual la noche del jueves al impactarse de frente contra una camioneta que circulaba sobre la avenida Revolución Mexicana, lo que generó momentos de alarma entre automovilistas y peatones que fueron testigos del hecho.

El afectado fue identificado como Javier González, de 68 años, un hombre en situación de calle que empujaba una carriola donde llevaba sus pertenencias.

De acuerdo con los testigos, caminaba sin rumbo definido y con dificultad para mantenerse en pie, hasta que perdió el equilibrio y terminó golpeando el costado de una camioneta Toyota blanca.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura del cruce con la avenida Las Torres, donde la conductora del vehículo, que circulaba a baja velocidad, logró frenar justo a tiempo y evitar que el incidente terminara en un atropellamiento.

Por el impacto, los objetos que el adulto mayor transportaba quedaron regados sobre la avenida, lo que obligó a los automovilistas a disminuir su velocidad y maniobrar con precaución para evitar otro percance.

Vecinos que presenciaron la escena solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y confirmaron que solo presentaba leves contusiones.

Sin embargo, debido a su avanzado estado de ebriedad, elementos de la Policía Municipal decidieron trasladarlo a los separos preventivos para resguardarlo y evitar que volviera a exponerse al peligro en la vía pública.