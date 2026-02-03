Estudiante de Criminología causa accidente en Monclova: repartidor lesionado

MONCLOVA, COAH.— Un estudiante de la carrera de Criminología protagonizó un aparatoso accidente vial que dejó como saldo a un repartidor de pizzas lesionado, luego de quitarle el derecho de vía mientras intentaba incorporarse al bulevar San José, al oriente de la ciudad.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas de este martes, a la altura de la calle Guadalajara, justo frente a la clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia El Mirador.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el repartidor de la pizzería Wow Pizza circulaba a bordo de una motocicleta Honda, color rojo, sobre el bulevar San José en dirección de norte a sur, cuando al llegar a la intersección con la calle Guadalajara fue sorprendido por un vehículo que se le atravesó.

El automóvil involucrado es un Suzuki Ignis, color rojo, conducido por Martín Moreno, de 28 años de edad, estudiante de Criminología, quien salió de la calle Guadalajara con la intención de incorporarse al bulevar en dirección al norte, sin respetar el derecho de paso.

Ante la repentina maniobra, el motociclista terminó impactándose contra el costado izquierdo del vehículo compacto, saliendo proyectado varios metros y cayendo violentamente sobre el pavimento.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo del número de emergencias 911, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención pre hospitalaria a Juan de Dios González Gutiérrez, de 48 años de edad, repartidor de pizzas, quien posteriormente fue trasladado a la clínica 86 del Seguro Social para su valoración médica.

Por su parte, Martín Moreno fue auxiliado en el lugar, ya que presentaba algunas molestias físicas, aunque no requirió traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de elaborar el peritaje correspondiente, determinando como responsable al conductor del automóvil por no respetar la preferencia de paso. Trascendió que el presunto responsable buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada a través del ajustador de su seguro, tanto por la reparación de los daños como por las lesiones causadas al motociclista.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a un corralón municipal mediante una grúa, en tanto se resuelve la situación legal y el acuerdo entre las partes.