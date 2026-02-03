Detienen a hombre en Monclova por escandalizar en la vía pública

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la policía preventiva realizaron la detención de un hombre durante el mediodía de este martes en calles del sector oriente tras escandalizar en la vía pública.

El aseguramiento ocurrió mientras los oficiales efectuaban recorridos de vigilancia rutinaria con la finalidad de prevenir faltas administrativas y mantener condiciones de convivencia segura ciudadana.

El individuo fue identificado como Jorge Adrián Gutiérrez Gutiérrez, de veintiséis años, quien presentaba una conducta escandalosa al momento del abordaje policial inicial preventivo oficial.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto alteraba la tranquilidad del área, generando molestias a vecinos y transeúntes que circulaban por la avenida principal.

Al ser intervenido por los agentes, el hombre adoptó una actitud intransigente durante la revisión preventiva aplicada conforme a los protocolos establecidos de seguridad pública.

Pese a su resistencia verbal, la conducta no impidió que los policías procedieran con el arresto administrativo correspondiente en el lugar de los hechos reportados.

Una vez asegurado el infractor, fue trasladado a la comandancia municipal para cumplir una sanción consistente en horas de arresto por falta administrativa menor registrada.

Las autoridades precisaron que la medida tiene carácter correctivo y busca inhibir conductas que afectan la convivencia social cotidiana en espacios públicos urbanos locales comunes.

Durante su estancia, el detenido permaneció en el área conocida como cama de piedra, bajo supervisión policial continua, conforme a reglamentos internos de seguridad municipal.

El arresto tuvo una duración limitada únicamente para dar cumplimiento a la sanción impuesta por la autoridad competente tras evaluar la falta cometida administrativa reportada.