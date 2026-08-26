Se duerme a pierna suelta fuera de HEB

MONCLOVA, Coah. - A pierna suelta y sin mayores preocupaciones fue encontrado un hombre en situación de calle, quien convirtió la banqueta del bulevar Harold R. Pape en su dormitorio particular y terminó movilizando a elementos de la Policía Municipal.

El reporte ocurrió pasado el mediodía, cuando transeúntes que caminaban por el sector observaron al hombre tirado sobre la banqueta, justo al exterior de H-E-B, por lo que decidieron solicitar apoyo a través de las autoridades.

Al lugar arribaron los oficiales municipales, quienes se encargaron de interrumpir el plácido descanso del llamado "bello durmiente" y despertarlo para conocer su situación.

Sin embargo, el hombre no parecía tener demasiadas preocupaciones. Ante la situación, los uniformados procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la comandancia municipal.

Una vez en las celdas preventivas, el hombre volvió a entregarse en brazos de Morfeo, dejando claro que, al menos por esa tarde, dormir parecía ser su principal pendiente.