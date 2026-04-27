Riña colectiva en Monclova deja a un adolescente herido

MONCLOVA, COAH.– Una violenta riña colectiva encendió las alertas de las corporaciones de seguridad la noche de ayer en la colonia Colinas de Santiago, donde un grupo superior a 20 personas se enfrentó en plena vía pública, generando pánico entre vecinos del sector.

El reporte ingresó a los números de emergencia, alertando sobre un altercado de gran magnitud sobre la calle Indios Tobosos.

De inmediato, unidades de Seguridad Pública se desplazaron al sitio para contener la situación; sin embargo, al notar la presencia policial, los participantes se dispersaron y se refugiaron en distintos domicilios, evadiendo la acción de la autoridad.

La rápida huida de los involucrados impidió que los oficiales concretaran detenciones en el lugar, pese a la magnitud del disturbio y a la movilización implementada en la zona.

Minutos más tarde, la violencia dejó evidencia de sus consecuencias. Un adolescente identificado como Edwin N, de 14 años de edad, arribó por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde fue atendido por diversas lesiones derivadas de la riña.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aseguradas, mientras que el sector permaneció bajo vigilancia tras los hechos. Vecinos manifestaron temor ante este tipo de enfrentamientos que, aseguraron, se han vuelto recurrentes en la zona.

Las autoridades mantuvieron abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables de este nuevo episodio de violencia urbana.