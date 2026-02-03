Rescatan a mujer; su ex

Cuatrociénegas , COAH.- Un intenso operativo policial sobre la Carretera Federal número 30 concluyó con la detención de un hombre originario del estado de Nuevo León, señalado por presuntamente privar de la libertad a su ex pareja sentimental, tras abusar de su confianza y llevársela a la fuerza, lo que desató una peligrosa persecución que finalizó cerca del sector conocido como Puerto del Carmen, ya en el municipio de Ciénegas. Aunque la detención se realizó en territorio de Nadadores, el despliegue y la intervención estuvieron a cargo de elementos del Mando Coordinado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sacramento, quienes dieron seguimiento al reporte desde el inicio del incidente.

Detalles del operativo policial

De acuerdo con la información oficial, el presunto responsable pidió a la mujer que subiera al vehículo bajo un pretexto, y una vez que logró que abordara la unidad, aceleró y se la llevó contra su voluntad, generando el llamado de auxilio que activó el operativo. La víctima fue identificada como Ivonne "N", de 28 años de edad, quien fue rescatada tras el aseguramiento del vehículo. Posteriormente recibió atención médica, confirmándose que no presentaba lesiones visibles, quedando bajo resguardo de las autoridades.

El presunto responsable fue identificado como Jonathan "N", de 29 años, quien enfrenta imputaciones por privación ilegal de la libertad, amenazas y daños materiales, luego de que durante la huida impactara varios vehículos particulares y una patrulla. Testigos señalaron que el conductor realizó maniobras peligrosas e incluso circuló en sentido contrario, poniendo en riesgo a otros automovilistas, lo que obligó a reforzar el despliegue policial para evitar consecuencias mayores.

Condiciones del detenido

Al momento de su detención, el individuo presentaba aliento alcohólico, situación que fue documentada por los oficiales e integrada a la carpeta de investigación. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.