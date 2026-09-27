Hombre es atacado con arma blanca en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Carlos Antonio Luján, de 56 años, terminó con tres heridas producidas por arma blanca en la espalda y múltiples golpes luego de ser atacado por sujetos desconocidos mientras se encontraba sobre la calle 26, en la colonia Ramos Arizpe.

Tras la agresión, el hombre quedó tendido sobre el pavimento y con un fuerte sangrado, principalmente a consecuencia de las lesiones que presentaba en la espalda.

Un matrimonio que circulaba por el sector observó al hombre malherido y decidió auxiliarlo. Al percatarse de la cantidad de sangre que estaba perdiendo, los particulares improvisaron vendas con algunas prendas de vestir para presionar las heridas, incluida una lesión ubicada en el costado izquierdo.

Ante la gravedad del caso, la pareja decidió trasladar por sus propios medios a Luján al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Durante el trayecto realizaron una llamada al sistema de emergencias 911 para reportar lo ocurrido y proporcionar su ubicación. Una patrulla acudió al encuentro y abrió paso al vehículo para facilitar el traslado del lesionado al nosocomio.

Una vez que Carlos Antonio ingresó al hospital, elementos de corporaciones municipales y estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y obtener información que permita identificar a los responsables.

De acuerdo con la declaración del afectado, desconoce a sus agresores. Señaló que los sujetos le salieron repentinamente al paso y comenzaron a atacarlo, sin que hasta el momento se haya establecido el motivo de la agresión.

Las autoridades mantuvieron abiertas las indagatorias para esclarecer el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió.