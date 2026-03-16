Policía de Monclova investiga supuestas detonaciones en la Guadalupe

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de ayer en la colonia Guadalupe, luego que al Sistema Estatal de Emergencias se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó el despliegue inmediato de unidades policiales en el sector.

El reporte señalaba que los supuestos disparos se habían escuchado sobre la calle Ciudad Victoria, en el cruce con la avenida Acereros, por lo que elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron de inmediato al sitio para verificar la situación.

Debido a la naturaleza del llamado, también se sumaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron recorridos de inspección en el área señalada para descartar algún hecho delictivo.

Al arribar al lugar, las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles indicios, personas lesionadas o daños derivados de las supuestas detonaciones.

Sin embargo, tras varios minutos de inspección en calles y alrededores, los oficiales no localizaron evidencia alguna que confirmara que se hubieran realizado disparos en el sector.

Durante las indagatorias preliminares, los agentes entrevistaron a varios vecinos del área, quienes señalaron que no habían escuchado detonaciones ni observado situaciones fuera de lo normal durante la tarde.

Ante la falta de indicios, el reporte fue catalogado como una alerta sin fundamento.

Posteriormente, los elementos policiacos realizaron recorridos preventivos por diversas calles cercanas para descartar cualquier incidente antes de retirarse del lugar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de las líneas de emergencia, ya que este tipo de reportes provoca la movilización de recursos humanos y unidades que podrían ser requeridas en situaciones reales de riesgo.