Hombre inconsciente por intoxicación etílica genera movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró la tarde de ayer en pleno Centro de Monclova, luego de que un hombre fuera reportado inconsciente sobre la calle, generando alarma entre comerciantes y transeúntes que presenciaron la escena.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Venustiano Carranza, en el cruce con Jesús Silva, justo al exterior de una financiera ubicada en esa transitada zona del primer cuadro de la ciudad.

Personas que caminaban por el sector observaron a un hombre tirado sobre el pavimento aparentemente inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Minutos después arribaron al sitio unidades del Departamento de Seguridad Pública, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, generando un notable despliegue de patrullas y ambulancias en el lugar.

Al llegar, los socorristas se acercaron al hombre y comenzaron a brindarle los primeros auxilios para valorar su estado de salud, confirmando que no presentaba lesiones visibles.

Tras una revisión inicial, los paramédicos determinaron que el individuo se encontraba bajo un fuerte estado de intoxicación etílica, situación que habría provocado que perdiera momentáneamente el conocimiento.

Luego de estabilizarlo en el lugar, los socorristas decidieron trasladarlo a un hospital de la ciudad para realizarle una valoración médica más completa y descartar posibles complicaciones derivadas del consumo excesivo de alcohol.

La presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia generó expectación entre comerciantes y peatones que transitaban por el área, aunque la situación fue controlada sin que se registraran mayores incidentes.

Finalmente, la movilización se disipó una vez que el hombre fue retirado del lugar y trasladado para recibir atención médica.