Hombre lesionado en Monclova recibe atención médica urgente

MONCLOVA, COAH.- La preocupación de una vecina por un hombre que permanecía inmóvil bajo los intensos rayos del sol movilizó la tarde del lunes a elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes localizaron al individuo lesionado sobre una banqueta del Fraccionamiento Carranza.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor del mediodía, luego de que una habitante de la calle General Bravo, en el cruce con Ramón López Velarde, solicitara apoyo al observar que un hombre aparentemente en situación de calle llevaba varios minutos tirado frente a su domicilio sin mostrar reacción.

Los primeros en arribar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la presencia del hombre, mismo que se encontraba descalzo, recostado sobre la banqueta y con una lesión visible en el rostro, además de permanecer expuesto a las elevadas temperaturas.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y, tras una valoración, determinaron que era necesario trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce cómo sufrió la lesión que presentaba en el rostro, por lo que las autoridades únicamente tomaron conocimiento de los hechos mientras el hombre quedó internado bajo observación médica.

Las autoridades no informaron sobre la identidad del lesionado y señalaron que serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer el origen de sus heridas.