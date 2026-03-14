Motociclista derrapa al esquivar un perro en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista terminó tendido sobre el pavimento la mañana de este sábado luego de derrapar aparatosamente al intentar esquivar a un perro que se atravesó de forma repentina en su camino, sobre el bulevar Ejército Mexicano, en la colonia Los Bosques.

El percance fue reportado minutos antes de las 09:00 horas a la altura de la calle Papayo, donde automovilistas y vecinos del sector observaron al conductor de la motocicleta caer violentamente tras perder el control de su unidad.

El accidente ocurrió en el bulevar Ejército Mexicano, donde el motociclista perdió el control de su unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta tipo deportiva con dirección hacia el oriente cuando el can cruzó inesperadamente la vialidad.

Para evitar atropellarlo, el motociclista realizó una maniobra brusca, lo que provocó que la unidad derrapara y terminara proyectándolo contra la carpeta asfáltica.

El fuerte derrape alertó a testigos que se encontraban en el sector, quienes de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia al ver al conductor lesionado sobre el pavimento.

Testigos del incidente alertaron a los servicios de emergencia al ver al conductor tendido en el pavimento.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, así como elementos del Departamento de Control de Accidentes y oficiales de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo al motociclista.

En el sitio, los socorristas atendieron a Jesús Ramos, de 55 años de edad, quien relató a las autoridades que el perro apareció de forma repentina frente a su motocicleta, obligándolo a esquivarlo para evitar arrollarlo.

Afortunadamente, tras ser valorado por los paramédicos, el conductor únicamente presentaba golpes leves y algunas raspaduras, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Afortunadamente, Jesús Ramos solo presentó golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Debido a que no hubo otros vehículos involucrados ni daños a terceros, los oficiales municipales ayudaron al motociclista a orillar la unidad para liberar la circulación en la zona.

Asimismo, los elementos optaron por no solicitar una grúa ni asegurar la motocicleta, permitiendo que el conductor continuara su camino una vez que se aseguró de que se encontraba en condiciones de hacerlo.

El incidente quedó únicamente en daños materiales en la motocicleta y un fuerte susto para el conductor.