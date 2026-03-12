Hombre se lesiona con vidrio en Monclova: fuerte movilización de emergencia

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia 21 de Marzo, luego de que un hombre intentara provocarse lesiones dentro de su domicilio, situación que alarmó a sus familiares y vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles 34 y 5, donde se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Preventiva tras reportarse que un hombre se encontraba alterado y lastimándose con un pedazo de vidrio.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo identificado como Dante Moisés Barrientos había ingerido bebidas alcohólicas y presuntamente otras sustancias, lo que provocó que comenzara a comportarse de manera agresiva dentro de la vivienda.

En medio del altercado, el hombre quebró una botella y utilizó uno de los fragmentos de vidrio para provocarse heridas en distintas partes del cuerpo, lo que generó momentos de angustia entre sus familiares.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, sus parientes intentaron tranquilizarlo y evitar que continuara lesionándose; sin embargo, al no lograr controlarlo decidieron solicitar la intervención de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja y elementos policiacos, quienes lograron controlar la situación mientras los socorristas brindaban los primeros auxilios al afectado.

Debido a las lesiones que presentaba, los paramédicos determinaron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

El hombre fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación de especialistas para recibir valoración médica y seguimiento correspondiente.

Familiares señalaron a las autoridades que no es la primera ocasión que el hombre protagoniza un incidente de este tipo, por lo que expresaron su preocupación por la situación que atraviesa.