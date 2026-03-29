Descarga eléctrica causa lesiones a Agustín en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 46 años terminó lesionado la tarde de ayer luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en un minisplit dentro de la comunidad cristiana Vida Monclova, ubicado en la colonia Hipódromo.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:10 horas, cuando a través del 911 se alertó sobre una persona electrocutada en el cruce de las calles 2 y 11. Al llegar, elementos policiales encontraron a Agustín Santos Reyes con visibles lesiones en ambas manos, producto de la descarga.

Según las primeras versiones, el hombre manipulaba una pastilla eléctrica del aire acondicionado cuando el chispazo lo sorprendió, provocando una reacción brusca que alarmó a quienes se encontraban alrededor. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y permanecieron atentos mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

Pocos minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana valoraron al afectado, revisando cuidadosamente si existían complicaciones internas por la descarga. Aunque el hombre permanecía consciente y no refería dolor severo, los socorristas realizaron una exhaustiva evaluación para descartar riesgos.

Finalmente, se determinó que era necesario trasladarlo a un hospital, donde quedó en manos de los especialistas.