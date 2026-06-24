Monclova: ciclista Víctor Galván sufre accidente por falla de frenos

MONCLOVA, COAH.- Un recorrido en bicicleta terminó en accidente para un hombre de 50 años de edad, quien resultó con una herida de consideración en la muñeca izquierda luego de impactarse contra un automóvil tras quedarse sin frenos en calles de la Zona Centro.

El percance se registró durante la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Rafael de la Fuente y Arista, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes tras el reporte de un ciclista lesionado.

El afectado fue identificado como Víctor Galván González, vecino de la colonia Asturias, quien descendía a bordo de una bicicleta por la pendiente de la calle Rafael de la Fuente en compañía de otra persona.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el trayecto el ciclista se percató de una falla en el sistema de frenado de su unidad, lo que provocó que la velocidad aumentara de manera incontrolable conforme avanzaba hacia el cruce con la calle Arista.

En ese punto se encontraba detenido un vehículo Nissan Sentra color blanco, conducido por Zaida Obregón, vecina de la colonia Praderas del Sur, quien realizaba el alto correspondiente para incorporarse a la vialidad.

La conductora señaló que observó la llegada de los ciclistas a gran velocidad, sin que pudiera evitar el impacto del primero de ellos contra el costado izquierdo de su automóvil.

Tras el choque, el ciclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, presentando una herida de consideración en la muñeca izquierda, además de múltiples golpes en el cuerpo.

Vecinos y comerciantes del sector acudieron de inmediato para auxiliarlo, en tanto se solicitaba la presencia de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, se informó que la conductora del vehículo decidió no reclamar daños, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron el desistimiento correspondiente ante la autoridad, mientras el lesionado continuaba bajo atención médica.