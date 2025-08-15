Hombre sorprendido robando en centro comercial

Un hombre dedicado a lavar carros fue detenido por personal de vigilancia de un centro comercial del sector oriente, luego de ser sorprendido robando más de mil 400 pesos en útiles escolares, en hechos ocurridos la tarde de ayer.

El caso inicialmente conmovió a empleados y clientes del establecimiento ubicado sobre el bulevar San José, en la esquina con calle Purísima, al creer que el detenido había cometido el hurto por necesidad, presuntamente para sus hijos.

Sin embargo, dicha versión se desmoronó rápidamente cuando se comprobó que el sujeto no estaba casado ni tenía descendencia.

El detenido fue identificado como Luis Rey de la Cruz Escamilla, de 50 años, mejor conocido como "El Wiwi", con domicilio en la calle 11 con 24 de la colonia Ampliación Hipódromo.

Elementos de la Policía Municipal, a bordo de una unidad preventiva, acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona retenida por robo.

Al llegar, el personal de seguridad del establecimiento entregó al sujeto, quien llevaba entre sus pertenencias una mochila escolar y diversos útiles que presuntamente intentó sustraer sin pagar.

Aunque fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, el sujeto no fue consignado al Ministerio Público, ya que el personal del supermercado decidió no presentar cargos en su contra, toda vez que se logró recuperar la mercancía intacta.