Hombre de 59 años sufre ataque epiléptico en Cañada Sur

La movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la tarde de este miércoles en la colonia Cañada Sur, luego que un hombre sufrió un ataque epiléptico y cayó de una escalera mientras realizaba labores en unos locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en la calle Rafael Muñoz, entre Miguel N. Lira, cuando Gerardo Javier Romero Gallegos, de 59 años de edad, se encontraba a una altura aproximada de dos metros realizando trabajos en el lugar.

De acuerdo con los testigos, el hombre sufrió un ataque epiléptico que lo hizo desplomarse, golpeándose en la cabeza contra el suelo, lo que alarmó a los presentes al verlo inconsciente por algunos minutos.

Tras recibir el reporte, policías municipales arribaron al sitio y lograron establecer contacto con el afectado, quien ya se encontraba desorientado, pero consciente.

Al ser valorado, manifestó que con frecuencia padece de ataques epilépticos y que no requería atención médica en ese momento.

Finalmente, los oficiales levantaron el parte correspondiente y recomendaron a los encargados del lugar que se mantuviera supervisión sobre el trabajador, a fin de prevenir algún nuevo episodio que pudiera poner en riesgo su integridad.