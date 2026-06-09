Accidente de motocicleta deja un lesionado en Monclova

MONCLOVA COAH. - Un nuevo accidente vial protagonizado por una motocicleta dejó como saldo una persona lesionada y movilizó a cuerpos de emergencia la tarde del martes en el sector oriente de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Las Torres y la calle 16 de Septiembre, donde un motociclista identificado como Jesús N terminó tendido sobre el pavimento tras verse involucrado en una colisión de consideración.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de la motocicleta circulaba por la calle 16 de Septiembre cuando ingresó al cruce sin respetar la señal de alto obligatorio. La maniobra provocó que se atravesara al paso de un automóvil blanco que avanzaba con preferencia de circulación sobre el bulevar Las Torres.

La unidad afectada era conducida por Manuel de Jesús, quien manifestó a las autoridades que transitaba con la vía libre al momento del impacto y que no tuvo oportunidad de evitar la colisión.

Tras el encontronazo, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en cuestión de minutos para valorar al motociclista lesionado, brindarle atención prehospitalaria y determinar la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

El área fue asegurada mientras los socorristas realizaban las maniobras de atención médica y elementos del Departamento de Control de Accidentes iniciaban las diligencias correspondientes.

Peritos de Tránsito efectuaron el levantamiento de evidencias, tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe técnico que permitirá establecer de manera oficial la mecánica del accidente registrado en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del sector oriente.