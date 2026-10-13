Colombianos intentan forzar casa y desatan operativo.

MONCLOVA, Coah.- Un reporte ciudadano por el presunto intento de allanamiento de una vivienda movilizó a elementos de Seguridad Pública la noche de ayer en la colonia Miravalle 1, al suroeste de Monclova.

La alerta se generó en el cruce de la privada Cerrada 5 y el bulevar Adolfo López Mateos, donde vecinos reportaron la presencia de varios hombres de origen colombiano que, según sus señalamientos, intentaban ingresar por la fuerza a un domicilio.

Ante la denuncia, los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades y señalaron que el grupo presuntamente mantenía una actitud agresiva, lo que generó preocupación entre los residentes del sector.

Elementos policiacos acudieron al lugar para atender el reporte e iniciaron la búsqueda de los individuos señalados. La movilización se concentró en el área donde presuntamente ocurrió el incidente.

De acuerdo con los señalamientos vecinales, los hombres estarían relacionados con préstamos irregulares de dinero y presuntas prácticas violentas para exigir el pago de las deudas. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada oficialmente y deberá ser investigada por las autoridades competentes.

El reporte provocó inquietud entre los residentes, quienes alertaron sobre el riesgo de que la situación derivara en una confrontación o pusiera en peligro a las personas que se encontraban dentro del inmueble.

Hasta el momento, no se ha precisado si los individuos fueron localizados o detenidos durante el despliegue policial. Tampoco se cuenta con información sobre la presentación de una denuncia formal por el presunto intento de ingreso.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los hombres señalados y determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento legal.

La intervención policial se derivó del llamado de los vecinos, quienes reportaron la situación para solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad en este sector habitacional.