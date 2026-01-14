Detienen a guardia de Ferromex por homicidio de Giovanny N. en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Aunque el homicidio ocurrió en la región carbonífera del Estado, el presunto responsable fue asegurado en la ciudad de Monclova por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un guardia de seguridad de la empresa Ferromex, señalado por el delito de homicidio doloso en agravio de un fronterense.

La víctima fue identificada como Giovanny N., de 27 años de edad, originario del municipio de Frontera, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones del ejido Estación Barroterán, en el municipio de Múzquiz, hecho que causó consternación en toda la región carbonífera.

De acuerdo con las investigaciones, el joven habría sido sorprendido mientras presuntamente sustraía material de la vía férrea, situación que derivó en un altercado con personal de seguridad privada y que terminó de manera fatal. Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles del caso, existen elementos suficientes que llevaron a la Fiscalía General del Estado a solicitar y obtener la orden de aprehensión.

El aseguramiento del imputado se realizó en Monclova, desde donde fue trasladado al municipio de Sabinas para continuar con el proceso legal correspondiente. Una vez en la región carbonífera, el detenido será ingresado a las celdas del penal provisional, donde permanecerá recluido en espera de su audiencia inicial.

Durante dicha audiencia, el presunto responsable comparecerá ante un Juez de Control, instancia en la que su defensa presentará los datos de prueba que considere pertinentes, mientras que el asesor jurídico de los familiares de la víctima aportará los elementos de cargo. Con base en ello, la autoridad judicial determinará si el imputado es vinculado o no a proceso.