Coahuila contará con nueva Policía Estatal de Caminos en 2026

MONCLOVA, COAH.- Con una fuerza inicial de al menos 30 elementos capacitados, la Policía Estatal de Caminos se prepara para iniciar operaciones antes de que concluya 2026, con cobertura en las cinco regiones de Coahuila.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, confirmó que el nuevo agrupamiento comenzará a trabajar durante ese periodo como parte de la estrategia de seguridad en las carreteras de la entidad.

La corporación contará con personal preparado para desempeñar funciones especializadas en materia de seguridad carretera, además de unidades plenamente identificables para los usuarios de las vías de comunicación.

El despliegue contempla presencia en las cinco regiones de Coahuila, con el objetivo de establecer una cobertura en el territorio estatal. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer los tramos carreteros que recibirán atención prioritaria ni la cantidad de patrullas que integrarán la flotilla inicial.

Otro de los aspectos confirmados es la coordinación con la Guardia Nacional, institución con la que la Policía Estatal de Caminos trabajará en las tareas relacionadas con la seguridad en las carreteras.

La puesta en marcha de este agrupamiento representará la incorporación de una división estatal especializada en la vigilancia y atención de las vías de comunicación, con una plantilla inicial de al menos 30 policías.

Aunque el inicio de operaciones está previsto para antes de que termine 2026, las autoridades no han precisado una fecha para el despliegue ni los horarios de servicio.

Tampoco se ha informado sobre el esquema operativo que se aplicará en cada región, los recorridos que realizarán los elementos o la distribución de las unidades.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene como principales puntos confirmados la entrada en funciones de la corporación durante 2026, su presencia en las cinco regiones de Coahuila y la coordinación con las autoridades federales.