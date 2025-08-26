Vecinos alertan humo en colonia Independencia

Una densa nube de humo que cubrió parte de la colonia Independencia la mañana de este martes, provocó la movilización inmediata de Bomberos y Protección Civil, luego que vecinos reportaron el presunto incendio de una nave de chatarrera.

El reloj marcaba las 08:40 horas cuando vecinos de la esquina de la calle Guerrero con avenida Acereros llamaron desesperados al 911, asegurando que las llamas devoraban la estructura de una nave. Incluso, el reporte inicial advertía la posibilidad de personas atrapadas en el interior, lo que encendió las alarmas entre cuerpos de rescate.

Sin embargo, al llegar al sitio los apagafuegos confirmaron que la situación, aunque peligrosa, no era tan catastrófica como se había informado: una quema de basura había quedado fuera de control y las llamas alcanzaron parte de la nave vinculada a una chatarrera.

La rápida acción de Bomberos evitó que el fuego se propagara a construcciones vecinas y lograron sofocarlo en cuestión de minutos, descartando la presencia de lesionados y sin que se registraran pérdidas materiales de gravedad.

Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones al propietario del inmueble para que situaciones como esta no se repitan, ya que un descuido con residuos combustibles estuvo a punto de provocar una tragedia de mayores proporciones.