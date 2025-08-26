Policía Municipal Interviene en Caso de Escombro en Colonia Santa Bárbara

El mal tino para deshacerse de un montón de escombro le costó caro a un vecino, pues terminó en las celdas de la Policía Municipal después de que lo cacharon tirándole el cascajo al terreno de otro en la colonia Santa Bárbara.

El incidente ocurrió la tarde de ayer, cerca de las 13:30 horas, cuando habitantes de la calle Múzquiz reportaron al sistema de emergencias que un hombre, con carretilla y pala en mano, descargaba escombro en una propiedad ajena como si fuera basurero.

Al lugar llegaron oficiales de la patrulla 218, quienes sorprendieron al infractor en plena faena. Se trataba de José Pedro Armendáriz Ramos, de 27 años, vecino de la colonia San Isidro, quien confesó que apenas había hecho la "talacha" en otra vivienda y decidió "desembarazarse" de lo que barrió aventándolo donde no debía.

El hombre fue trasladado junto con sus herramientas a la Comandancia Municipal, donde ante el juez calificador no le quedó otra más que aceptar el mal paso.

José Pedro pasó la tarde tras las rejas por alterar el orden público, mientras su carretilla y pala quedaron bajo resguardo, quizá esperando a que vuelva a usarlas... pero esta vez en su propia casa.