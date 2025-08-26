Detenido y Hospitalizado Tras Riña Familiar en Colonia Praderas del Sur

Lo que comenzó como una simple discusión entre familiares terminó convertido en una batalla campal que dejó a un hombre tras las rejas y después en la cama de un hospital.

La riña ocurrió la mañana de este martes en la colonia Praderas del Sur, donde vecinos alarmados presenciaron la violenta escena y de inmediato alertaron al 911.

El detenido fue identificado como Ricardo Ruelas Ramos, de 24 años, quien terminó con un brazo lastimado luego de enfrentarse con su primo al interior de un domicilio situado en la calle Villa Española número 718.

Elementos de la Policía Municipal lo aseguraron afuera de la vivienda, donde aún se mostraba fuera de control.

Tras ser recluido en las celdas preventivas, el joven comenzó a quejarse por el dolor en su brazo maltrecho, por lo que los oficiales pidieron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Estos lo estabilizaron y confirmaron que requería atención hospitalaria.

Poco después, una ambulancia lo trasladó al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó bajo estricta custodia policiaca, en espera de que se definiera su situación legal.

Lo que comenzó como un pleito de sangre terminó con sangre, pues la violencia entre primos desencadenó un desenlace que bien pudo acabar en tragedia: uno en el hospital y el otro con la familia marcada por el escándalo.