Rescatan a Ignacio Rosales tras incendio en Castaños: tragedia navideña

CASTAÑOS, COAHUILA.— En vísperas de la Navidad, un adulto mayor fue rescatado con vida por elementos de la Policía Municipal de Castaños, luego de que un voraz incendio consumiera por completo su vivienda y lo dejara literalmente en la calle, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio la tarde de este miércoles.

El incendio se originó por una vela encendida en la cocina.

El siniestro se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco I. Madero número 208, en la colonia Independencia Norte, donde vecinos reportaron al sistema de emergencias un fuerte incendio que amenazaba con propagarse rápidamente.

Al arribar al lugar, policías municipales confirmaron que una persona de la tercera edad se encontraba atrapada en el interior de la vivienda, por lo que actuaron de inmediato logrando rescatarlo y ponerlo a salvo antes de que las llamas consumieran por completo el inmueble.

Ignacio Rosales, de 76 años, fue atendido por paramédicos tras el rescate.

El afectado fue identificado como Ignacio Rosales Estrello, de 76 años de edad, quien padece diabetes y presentó afectaciones por la inhalación de humo. Paramédicos municipales le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en ambulancia a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

La comunidad de Castaños se muestra consternada por la tragedia en Navidad.

Elementos de Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil de Castaños trabajaron para controlar el incendio, el cual, de acuerdo con el reporte oficial, se habría originado por una vela encendida en el área de la cocina, situación que provocó que el fuego se propagara rápidamente.

Las autoridades informaron que las pérdidas fueron totales, dejando al adulto mayor sin vivienda ni pertenencias, mientras que las causas del siniestro serán analizadas de manera formal por las instancias correspondientes. El hecho generó consternación entre vecinos, quienes lamentaron que la tragedia ocurriera justo en fechas decembrinas.