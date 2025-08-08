Choque entre Nissan Altima y Camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte accidente vial se registró la tarde de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez con la calle Barranquilla, donde un Nissan Altima fue impactado por una camioneta luego de atravesarse en el camino del automóvil.

El conductor del Nissan Altima, identificado como Mauro Flores Rodríguez, se metió en el camino de la camioneta Ford Lobo, modelo 1998 de color guindo, conducida por José Belisario Martínez García, quien circulaba por su vía libre. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para atender a los involucrados, quienes afortunadamente no presentaron lesiones graves.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarán llegar a un acuerdo para resolver el incidente.