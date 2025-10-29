Mujer resulta herida en choque vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada la mañana de este miércoles después de que el automóvil en el que viajaba como copiloto fue impactado por otro vehículo que no respetó una señal de alto en el cruce de la Avenida Susan Lou Pape y la calle Adolfo López Mateos.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:15 horas, cuando la conductora de un vehículo Ford Focus gris, que circulaba por la Avenida Susan Lou Pape, intentó atravesar el cruce hacia la calle Adolfo López Mateos sin hacer alto.

Al mismo tiempo, un automóvil de modelo reciente, un BYD Dolphin negro, conducido por Mario Alberto Puente Nájera, circulaba por su vía libre, por lo que no pudo evitar el impacto contra el Ford que se metió en su trayectoria.

La conductora del Ford, identificada como Zuleima Ruiz Pérez, no sufrió lesiones graves, pero Berenice Rodríguez Lara, de 35 años, copiloto del auto afectado, presentó molestias físicas debido al golpe. Al lugar llegaron los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica a la lesionada y la trasladaron a un hospital para una evaluación más detallada.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron con daños materiales importantes, pero afortunadamente no hubo víctimas de mayor gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del incidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.