Accidente en Monclova: imprudente maniobra de automovilista

MONCLOVA, COAH. — Una imprudente maniobra en reversa terminó en un choque frente a la Central de Autobuses, en pleno corazón de la ciudad, luego que un automovilista no verificara su entorno y se impactara contra un taxi que circulaba con vía libre.

El percance se registró sobre la calle Venustiano Carranza, justo en el exterior de la terminal camionera, zona donde el flujo de taxis y vehículos particulares es constante debido al ascenso y descenso de pasajeros.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un automóvil Nissan March color azul había acudido a dejar a un familiar. Sin embargo, al intentar retirarse, decidió echarse en reversa sin cerciorarse de que la vía estuviera libre, invadiendo el carril por donde avanzaba un Nissan Tsuru blanco perteneciente a la línea de taxis CTM.

El impacto sorprendió al ruletero, quien no tuvo oportunidad de esquivar el vehículo particular, resultando ambas unidades con daños materiales visibles, principalmente en sus carrocerías.

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor responsable intentó retirarse del lugar, pero el taxista afectado logró impedir su huida y solicitó el apoyo de las autoridades para que se hiciera cargo de los daños ocasionados.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar las versiones de los involucrados y realizar el peritaje correspondiente, a fin de determinar las responsabilidades legales.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí evidenció los riesgos de realizar maniobras sin precaución en una zona de alta circulación vehicular.