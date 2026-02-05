Confirman deceso de hombre en IMSS de Frontera

FRONTERA, COAH.— Un adulto mayor fue declarado sin vida al arribar a la Clínica número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Frontera, lo que generó la intervención de autoridades para tomar conocimiento del fallecimiento.

El reporte se recibió cuando personal médico notificó el ingreso de un paciente que ya no presentaba signos vitales.

El personal médico informó a los oficiales que, tras realizar la valoración correspondiente y un electrocardiograma, se confirmó que el hombre ya no contaba con actividad vital al momento de su revisión.

El fallecido fue identificado como Mario Alberto Ibáñez, de 74 años de edad. En el lugar, su hijo explicó a las autoridades que desde días atrás presentaba malestares y había acudido a una farmacia, donde le indicaron que se trataba de una gripe y le proporcionaron medicamento, pero no mostró mejoría.

Según su declaración, la mañana de este jueves decidieron trasladarlo a consulta médica; sin embargo, al momento de salir del domicilio perdió el conocimiento, por lo que fue llevado de inmediato a la clínica, donde finalmente se confirmó el deceso. También refirió que su padre padecía diabetes.

Tras la notificación, se dio aviso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal para los trámites legales. El caso quedó registrado como fallecimiento por causas naturales, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo del personal de una funeraria local para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para someterlo a la necropsia de ley.