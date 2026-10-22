Detienen a padrastro por abuso sexual de niño de 8 años en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser señalado por presunto abuso sexual en agravio de su hijastro, un niño de ocho años, en hechos reportados la noche del miércoles en la colonia Lupita Murguía, en Monclova.

La movilización ocurrió alrededor de las 22:50 horas, luego de que la madre del menor solicitara la intervención de los uniformados tras conocer el señalamiento que el niño habría hecho contra su padrastro.

De acuerdo con el reporte, el menor contó a su madre que el hombre presuntamente realizaba tocamientos y lo amenazaba para evitar que revelara lo ocurrido.

Detención del Padrastro

Tras recibir el llamado, los oficiales se trasladaron al domicilio, donde la mujer los esperaba para exponer la situación. En el lugar aseguraron a Omar Antonio González, identificado como el padrastro del niño y señalado como presunto responsable.

Posteriormente, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de integrar la investigación y determinar su situación jurídica conforme al debido proceso.

Evaluación del Menor

El menor fue valorado por el médico del departamento de Seguridad Pública Municipal para revisar su estado de salud y establecer si requería atención adicional.

Por tratarse de un caso que involucra a una presunta víctima menor de edad, las autoridades deberán garantizar su protección, así como mantener bajo reserva su identidad durante el desarrollo de las diligencias.

La Fiscalía será la encargada de investigar los hechos y determinar las acciones legales correspondientes.