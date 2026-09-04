Mujer lesionada tras ser mordida por un perro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Aurora Yudith Robledo, de 47 años, resultó lesionada luego de ser mordida en el brazo izquierdo por un perro de la raza pitbull, cuando intentaba separar a dos canes que se enfrentaban en la vía pública, en la colonia Estancias de San Juan Bautista.

El ataque ocurrió la tarde del viernes sobre la avenida San José, en el cruce con la calle Mina, donde la mujer intervino al observar que los dos animales peleaban.

Durante el intento por separarlos, uno de los perros se abalanzó contra Robledo y le provocó una mordedura en el brazo izquierdo.

Tras el incidente, se solicitó apoyo a través de la línea de emergencias. Minutos después acudieron paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC), quienes brindaron atención pre hospitalaria a la afectada.

Los socorristas realizaron una valoración de la lesión para determinar el estado de salud de la mujer y establecer si era necesario trasladarla a un hospital.

Al lugar también acudieron autoridades municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Como parte de las acciones, se dio seguimiento al perro involucrado con el propósito de establecer la identidad y ubicación de su propietario, debido a que el animal se encontraba suelto al momento de la agresión.

Durante las diligencias fue identificado Ector Fabián Robledo, de 55 años, señalado como hermano de la mujer lesionada.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, que determinarán las acciones relacionadas con el animal y su propietario.