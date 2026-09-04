Mujer de 71 años muere tras hemorragia en Frontera

FRONTERA, Coah.- Una mujer de 71 años murió la noche de ayer frente a su domicilio en la colonia Occidental, luego de sufrir una hemorragia y caer cuando salió a pedir ayuda.

La víctima fue identificada como María de los Ángeles Rivas, conocida por vecinos y allegados como "Doña Mari". La mujer vivía sola desde que quedó viuda, hace aproximadamente un año, mientras que sus hijos residían aparte.

El hecho ocurrió sobre la calle Hidalgo. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, María de los Ángeles se encontraba en el porche de su vivienda cuando comenzó a presentar una hemorragia.

Ante la emergencia, salió de su domicilio con la intención de solicitar auxilio, pero cayó sobre la vía pública.

Vecinos que se percataron de lo ocurrido solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El reporte movilizó también a elementos de Seguridad Pública, quienes aseguraron el perímetro y restringieron el acceso al lugar mientras se notificaba a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Agentes investigadores acudieron posteriormente para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Familiares de la mujer proporcionaron información sobre sus antecedentes de salud y señalaron que había enfrentado diversos problemas médicos, además de haber sido sometida a algunas operaciones.

Concluidas las primeras actuaciones, personal de la Fiscalía dio fe de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo.

Los restos de María de los Ángeles Rivas fueron trasladados para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinará oficialmente la causa de muerte.