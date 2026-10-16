Vecinos apagan incendio de vivienda

MONCLOVA, COAH.- La oportuna intervención de vecinos evitó que un incendio en una vivienda de la colonia Colinas de Santiago provocara mayores daños, luego de que los habitantes se organizaran para sofocar las llamas la noche de este jueves.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas en un domicilio ubicado en la calle La Nogalera, cerca del cruce con la calle Polvorín, frente al numeral 1106.

Intervención de los vecinos

De acuerdo con los vecinos, comenzaron a observar humo que salía del interior de la casa, cuyo propietario se encontraba trabajando y no estaba en el lugar, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al percatarse de la situación, Reynaldo Escamilla y otros habitantes del sector se organizaron para combatir el fuego y realizar labores para enfriar el área, con el propósito de evitar que las llamas se extendieran.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para abanderar el área y tomar conocimiento de lo sucedido; sin embargo, los propios vecinos lograron sofocar por completo el incendio, por lo que no fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Causas del incendio

De manera preliminar, trascendió que un posible cortocircuito habría provocado el siniestro, que dejó daños materiales principalmente en una televisión al interior de la vivienda.

Gracias a la rápida respuesta de los vecinos, el fuego no alcanzó mayores proporciones y la emergencia concluyó sin que se reportaran personas lesionadas.