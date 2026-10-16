Arde auto en puente de Castaños
Un Nissan Versa se incendió en Castaños, resultando en pérdida total del vehículo. Bomberos de Monclova atendieron la emergencia.
CASTAÑOS, COAH.- Un automóvil Nissan Versa terminó en pérdida total tras incendiarse la madrugada de este viernes cuando descendía del puente del bulevar Santa Cecilia, a la altura del libramiento Carlos Salinas de Gortari.
El reporte fue recibido por elementos de Seguridad Pública de Castaños, quienes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Monclova debido a que no contaban con una unidad funcional para atender la emergencia.
Intervención de los Bomberos
Los bomberos se movilizaron hasta el lugar y realizaron las maniobras necesarias para combatir el fuego que consumía el vehículo, propiedad de Cristian Hernández, vecino de la colonia Asturias, en Monclova.
Pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, el automóvil sufrió daños severos que lo dejaron completamente inutilizable.
Causas del Incendio
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se habían dado a conocer las causas que originaron el incendio.