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Arde auto en puente de Castaños

Un Nissan Versa se incendió en Castaños, resultando en pérdida total del vehículo. Bomberos de Monclova atendieron la emergencia.

Por Brenda Rebolloso - 16 octubre, 2026 - 11:44 a.m.
El Nissan Versa quedó completamente destruido tras incendiarse en el puente del bulevar Santa Cecilia, en Castaños.
El Nissan Versa quedó completamente destruido tras incendiarse en el puente del bulevar Santa Cecilia, en Castaños.

CASTAÑOS, COAH.- Un automóvil Nissan Versa terminó en pérdida total tras incendiarse la madrugada de este viernes cuando descendía del puente del bulevar Santa Cecilia, a la altura del libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El reporte fue recibido por elementos de Seguridad Pública de Castaños, quienes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Monclova debido a que no contaban con una unidad funcional para atender la emergencia.

Intervención de los Bomberos

Los bomberos se movilizaron hasta el lugar y realizaron las maniobras necesarias para combatir el fuego que consumía el vehículo, propiedad de Cristian Hernández, vecino de la colonia Asturias, en Monclova.

Pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, el automóvil sufrió daños severos que lo dejaron completamente inutilizable.

Causas del Incendio

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se habían dado a conocer las causas que originaron el incendio.

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