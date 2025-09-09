Incendio de camioneta GMC Yukon en Monclova moviliza a bomberos

MONCLOVA, COAH.- La noche de este martes un aparatoso incendio movilizó a los cuerpos de emergencia, luego que una camioneta GMC Yukon 2014 comenzó a arder en la colonia Margarito Silva, presuntamente por una falla mecánica en el motor.

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:12 horas en la calle Pablo González, número 2002, donde el propietario de la unidad observó cómo el humo y las llamas salían de la parte frontal de su vehículo.

Según narró el afectado, minutos antes había intentado "estirar" la camioneta en dos ocasiones, cuando de pronto comenzó a incendiarse fuera de su casa.

De inmediato solicitó el apoyo del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron en cuestión de minutos para sofocar las llamas y evitar que se propagaran. A pesar de ello, la Yukon quedó reducida a cenizas.

El fuego alcanzó también parte de la vivienda del dueño, dañando una mufa, una tubería y un minisplit, lo que aumentó los estragos de este siniestro.

Vecinos de la cuadra salieron alarmados al ver la columna de humo, temiendo que se saliera de control; sin embargo, gracias a la rápida acción de los rescatistas, la situación fue controlada sin personas lesionadas.