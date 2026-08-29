Incendio revela taxi abandonado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El reporte de un incendio en el patio de un domicilio terminó revelando algo inesperado: un taxi abandonado y prácticamente desmantelado que ardía entre la maleza, en pleno corazón de Monclova.

La emergencia se registró durante la mañana de este sábado en un terreno ubicado en el cruce de las calles Privada Matamoros y Privada Ocampo, donde vecinos observaron una columna de humo y solicitaron la presencia de los Bomberos.

Al arribar, los apagafuegos descubrieron que las llamas no se encontraban dentro de alguna vivienda, sino que provenían de un vehículo que permanecía abandonado en el predio.

Se trataba de un Nissan Tsuru blanco, identificado como unidad de la línea de taxis Gutiérrez-Sidermex, el cual se encontraba en evidente estado de abandono y prácticamente desmantelado.

El automóvil carecía de varios componentes y presentaba señales de deterioro, por lo que aparentemente llevaba tiempo en el sitio, convertido en parte del paisaje entre la maleza.

Intervención de los Bomberos

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia la vegetación o inmuebles cercanos.

Investigación en Curso

Una vez controlada la situación, policías municipales acudieron para tomar conocimiento del hallazgo y recabar información que permita establecer quién dejó el vehículo en el lugar.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio y desde cuándo permanecía abandonado el taxi, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones.