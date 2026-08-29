Detienen a joven con navaja tras intentar escapar de la policía

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía ser un recorrido de vigilancia más terminó con la detención de un joven que, al notar la presencia de policías municipales, prefirió poner distancia, aunque su intento de escape terminó por levantar aún más las sospechas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada sobre la avenida 288, en la colonia del mismo nombre, donde elementos preventivos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un hombre que cambió de rumbo y comenzó a correr al percatarse de la patrulla.

Detención del joven

Los oficiales fueron tras él y consiguieron interceptarlo metros adelante. Al realizarle una revisión preventiva, encontraron entre sus pertenencias una navaja, por lo que procedieron a asegurarlo.

El detenido fue identificado como José Agustín Medina, de 25 años, quien explicó a los agentes que llevaba el arma blanca como una medida de protección.

La explicación no evitó que terminara bajo arresto, debido a que la portación de la navaja ameritó su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Situación legal de Medina

Tras las primeras diligencias, Medina fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se establecerá si incurrió en alguna conducta ilícita.

Por ahora, quedará en manos de las autoridades determinar por qué el joven intentó escapar al ver a los policías y si el arma blanca tenía algún otro propósito.