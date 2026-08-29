Adolescente de 14 años es auxiliada tras intentar quitarse la vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 14 años fue auxiliada por sus padres luego de que intentara quitarse la vida en su domicilio, ubicado en la colonia Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando los padres de la menor se percataron de que su hija no respondía a sus llamados, por lo que acudieron a su habitación para verificar que se encontrara bien.

Al ingresar, descubrieron que la adolescente había atentado contra su vida, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de vecinos y dieron aviso a las autoridades.

Los padres de la menor la encontraron sin respuesta en su habitación.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio y, ante la urgencia de la situación, escoltaron un automóvil particular en el que la menor fue trasladada para recibir atención médica.

La adolescente fue llevada rápidamente a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica.

La adolescente fue trasladada a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del intento de suicidio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a la adolescente a intentar quitarse la vida.