Reconocen a Tránsito por auxiliar a familia

MONCLOVA, COAH.- Lo que pudo convertirse en un momento de angustia para una familia monclovense terminó con un buen gesto de parte de un elemento de Tránsito Municipal, quien decidió detener su recorrido para auxiliarlos cuando su camioneta quedó averiada en una zona prácticamente despoblada.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, también conocido como libramiento Oriente, cuando una familia viajaba a bordo de una Dodge Dakota blanca y la unidad presentó una falla relacionada con la temperatura.

Acto de solidaridad en la carretera

La camioneta quedó detenida en un tramo alejado, donde, según relató la ciudadana Patty Castillo, "ni las lagartijas salían", por lo que la presencia de un oficial terminó siendo de gran ayuda.

A través de redes sociales, Castillo hizo público su agradecimiento y felicitó al oficial Héctor Campuzano Reyna, asignado a la unidad 234, quien al observar a la familia se detuvo para ofrecerles apoyo.

La ciudadana destacó que bien el agente pudo haber pasado de largo y, por el contrario, se tomó el tiempo para ayudarlos, conseguirles agua y permanecer pendiente de la situación, especialmente porque en la camioneta también viajaba un hombre mayor.

Reconocimiento a la labor del oficial

Castillo resaltó el trato amable y servicial que recibió por parte del elemento municipal y consideró que este tipo de acciones merecen ser reconocidas.

"¿Qué le costaba pasar de largo y hacer como que no nos había visto?", expresó la mujer, al señalar que son pocos los oficiales que tienen este tipo de atención hacia la ciudadanía.

El reconocimiento terminó convirtiéndose en una felicitación pública para Campuzano Reyna, cuya intervención permitió que la familia pudiera afrontar con mayor tranquilidad la avería de su vehículo.