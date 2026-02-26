FRUSTRAN ROBO AL TREN EN FERROMEX; DETIENEN A TRES

FRONTERA, COAH. — La rápida intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal permitió frustrar un intento de robo en instalaciones ferroviarias de Ferromex, donde tres jóvenes fueron sorprendidos presuntamente saqueando piezas metálicas de los vagones, en hechos registrados al mediodía a la altura de la colonia 14 de Mayo.

La rápida intervención de la Policía Municipal

De acuerdo con el reporte oficial, ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de varios sujetos que habían logrado detener la marcha del tren, aparentemente tras manipular el sistema ferroviario para obligarlo a frenar. Una vez inmóvil, los individuos subieron a los vagones y comenzaron a desprender cabezales de aluminio, piezas codiciadas en el mercado negro y que pueden venderse clandestinamente hasta en 500 pesos cada una.

Ante el reporte, el responsable de turno, Víctor Hugo Gaytán, coordinó un operativo inmediato, desplegando patrullas en puntos estratégicos para cerrar posibles rutas de escape y evitar que los presuntos responsables huyeran entre las brechas y calles aledañas.

Detención de los presuntos responsables

La movilización rindió resultados en cuestión de minutos, logrando la detención de Joshua Daniel Macías, de 18 años; Hernán Omed Hernández de la Rosa, de 24; y Christopher Alexander Meza, también de 18 años, quienes fueron señalados como participantes directos en el intento de robo.

Los detenidos fueron asegurados en el lugar y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica por el delito de robo y lo que resulte.

Consecuencias del intento de robo

Gracias a la oportuna reacción policial, se evitó que el saqueo causara daños mayores a la infraestructura ferroviaria o pusiera en riesgo la operación del tren, ya que este tipo de intervenciones clandestinas puede derivar en descarrilamientos o accidentes de consecuencias graves.

Autoridades municipales reiteraron que se mantendrán los operativos de vigilancia en las zonas ferroviarias, debido a que el robo de metales continúa siendo una práctica recurrente entre quienes buscan obtener dinero fácil, aun a costa de la seguridad pública.