Albañiles rescatan a tlacuache en Monclova: Evitan atropello

MONCLOVA, COAH. — Lo que pudo terminar en tragedia para un pequeño tlacuache terminó en un acto de conciencia ciudadana, luego de que un grupo de albañiles lo rescatara cuando deambulaba desorientado en medio de la circulación vehicular en la colonia Jardines del Valle.

Los albañiles interrumpieron su trabajo para ayudar al marsupial que deambulaba entre vehículos.

Los hechos se registraron sobre la calle Cuauhtémoc, en el cruce con Río Lerma, donde trabajadores de la construcción que laboran en una farmacia en proceso detectaron al marsupial caminando sin rumbo entre los vehículos, exponiéndose a ser atropellado o atacado por animales callejeros.

Al percatarse del peligro, los obreros suspendieron momentáneamente sus labores y, con cuidado, lograron resguardarlo utilizando un recipiente, donde además le colocaron un poco de agua para evitar que sufriera deshidratación debido a las altas temperaturas que se registraban en ese momento.

El tlacuache fue rescatado en la colonia Jardines del Valle, donde corría riesgo de ser atropellado.

Temiendo que el animal fuera lastimado, los trabajadores solicitaron el apoyo de las autoridades. Minutos después, personal de Protección Civil arribó al lugar, asegurando al ejemplar y realizando una revisión para confirmar que no presentaba lesiones visibles.

Tras constatar que se encontraba en buen estado, el tlacuache fue trasladado y liberado en una zona segura, lejos de la mancha urbana, con el objetivo de garantizar su supervivencia y evitar que regresara a un área de alto riesgo.

Protección Civil revisó al animal y lo liberó en un área segura, lejos de la mancha urbana.

Autoridades recordaron a la ciudadanía que este tipo de fauna silvestre suele ingresar a las colonias en busca de alimento o refugio, por lo que exhortaron a reportar cualquier avistamiento y evitar agredirlos, ya que cumplen un papel importante en el equilibrio ecológico.