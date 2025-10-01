Incendio en camión blindado de Tecnoval en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un camión blindado de la empresa Tecnoval terminó envuelto en llamas la mañana de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Mar Rojo, en la colonia Santa Isabel, generando alarma entre automovilistas y peatones que presenciaron el siniestro.

El incendio se registró alrededor de las 10:00 horas, cuando la unidad circulaba con normalidad y, de forma repentina, comenzó a desprender humo del frente.

Los tripulantes descendieron de inmediato y, apenas unos minutos después, el fuego consumió gran parte del vehículo, sin dejar personas lesionadas, pero con daños prácticamente totales.

Testigos mencionaron que los ocupantes intentaron actuar, pero aparentemente el camión no contaba con extintores en condiciones adecuadas, lo que impidió cualquier intento de contener el fuego antes de que se saliera de control.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas, evitando que el fuego alcanzara otros vehículos o comercios cercanos. Protección Civil y autoridades municipales acordonaron el área y cerraron parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras.

Las autoridades informaron que se abrirá una investigación para determinar las causas del incendio y verificar si la empresa cumplía con los protocolos de seguridad exigidos para el transporte de valores, incluyendo mantenimiento preventivo y equipo contra incendios.

Fuentes oficiales recordaron que este tipo de unidades, por su nivel de riesgo, deben operar bajo estrictas normas.

La falta de equipo o capacitación adecuada podría derivar en sanciones si se comprueba alguna omisión.

El hecho cobra especial relevancia al tratarse de un camión blindado dedicado al traslado de dinero, lo que ha generado cuestionamientos ciudadanos sobre la supervisión de este tipo de servicios privados y la seguridad de quienes circulan cerca de estas unidades.

Aunque no hubo heridos, el incidente puso sobre la mesa la urgencia de reforzar las medidas preventivas en el transporte de valores y la vigilancia de las condiciones en que operan estas empresas.

La investigación en curso determinará si se trató de una falla técnica inevitable o de una negligencia que pudo evitarse.