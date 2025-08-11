Vecinos alertan incendio en vivienda

FRONTERA, COAH.- Un incendio en el domicilio de un acumulador movilizó a los elementos del Cuerpo de Bomberos en la colonia 10 de Mayo, en Frontera.

El fuego, que inicialmente comenzó como una quema controlada de basura, se salió de control y alcanzó los objetos almacenados en la casa, generando gran alarma entre los vecinos.

El incidente ocurrió cerca de las 19:30 horas en la vivienda de Jorge Zamora Sánchez, ubicada sobre la avenida Oriental, cerca del cruce con la calle Magnolia.

De acuerdo con los reportes, el fuego comenzó cuando el dueño de la casa intentó quemar basura en su patio, pero las llamas se extendieron rápidamente hacia los objetos acumulados en su hogar.

Al percatarse de la magnitud del fuego, los vecinos no dudaron en pedir el apoyo de las autoridades, alertando a los Bomberos, quienes llegaron al lugar para realizar maniobras y evitar que las llamas se extendieran a viviendas aledañas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente. Sin embargo, la vivienda terminó con daños, principalmente en los objetos almacenados en su interior.

El Cuerpo de Bomberos logró controlar la situación antes de que el incendio se propagara a otras propiedades cercanas.