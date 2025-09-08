Incendio consume tienda BAIMA en pleno centro de Monclov

MONCLOVA, COAH.- Un voraz incendio redujo a cenizas la tienda china BAIMA, también conocida comercialmente como “Caballo Blanco”, ubicada en el corazón de la ciudad, dejando pérdidas millonarias y movilizando a las corporaciones de emergencia durante gran parte de la madrugada.

El siniestro comenzó pasada la medianoche de este lunes, cuando vecinos y transeúntes advirtieron que un espeso humo negro comenzaba a salir por las rendijas del local situado sobre la calle Zaragoza, a escasos metros de la presidencia municipal. Ante el riesgo de que las llamas se extendieran a negocios aledaños, de inmediato se dio aviso a los cuerpos de emergencia.

Bomberos de Monclova, con apoyo de sus homólogos de Ciudad Frontera, se abrieron paso por la entrada principal para enfrentar las llamas, aunque la gran cantidad de mercancía almacenada complicó las maniobras. Durante más de cuatro horas los equipos trabajaron intensamente, incluso derribando paredes para ventilar el lugar y controlar la propagación del fuego.

La magnitud del incendio hizo imposible rescatar mercancía alguna, por lo que el saldo final fue pérdida total para los propietarios, quienes observaban impotentes cómo las llamas consumían su patrimonio. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales son cuantiosas y han sido estimadas en varios miles de pesos.

Autoridades municipales y peritos especializados ya realizan investigaciones para determinar la causa del siniestro. Aunque de manera preliminar se señaló un posible cortocircuito, no se descarta que otros factores hayan favorecido la rápida propagación de las llamas.