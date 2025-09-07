Moviliza incendio cuerpos de rescate

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos respondieron con rapidez a un incendio registrado en el barrio El Callejón, que se originó en una vivienda ubicada en la calle Privada Jara, número 104, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El reporte fue recibido por la guardia de Seguridad Pública, quienes alertaron a los cuerpos de emergencia. Al llegar al lugar, los bomberos lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a viviendas contiguas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se reportaron daños materiales considerables.

Durante las labores de mitigación, los elementos de Protección Civil fueron informados de que en el domicilio vivía un joven que, según testigos, había salido minutos antes de que iniciara el fuego. Esta circunstancia fue clave para descartar la presencia de personas atrapadas en el interior.

Vecinos del sector señalaron que presentarán una denuncia formal para que se investigue el origen del incendio. Algunos testimonios apuntan a un posible acto intencional, presuntamente cometido por un individuo conocido como "El Cepi", cuya presencia en el área ha sido motivo de inquietud.

Las autoridades municipales ya iniciaron las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes en la comunidad.