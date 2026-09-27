Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un incendio registrado en una vivienda abandonada de la colonia Occidental movilizó durante la noche del sábado a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar que alcanzaran domicilios cercanos.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Agraristas y Ayutla, donde vecinos detectaron el fuego y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, la vivienda era utilizada por personas en situación de calle, quienes ingresaban al lugar para consumir drogas. Según los datos disponibles, esta actividad habría derivado en el incendio.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos de Frontera acudieron al sitio y comenzaron las maniobras para controlar directamente las llamas. Personal de Protección Civil participó en las labores de supervisión y atención de la emergencia.

Uno de los principales riesgos fue la cercanía del inmueble abandonado con otras viviendas, por lo que los cuerpos de emergencia concentraron sus esfuerzos en evitar que el fuego se propagara hacia las propiedades aledañas.

Después de las maniobras, el incendio quedó bajo control y, de acuerdo con la información proporcionada, no se reportó que las llamas alcanzaran otros domicilios.

La emergencia generó preocupación entre los habitantes de la colonia Occidental, debido al uso recurrente del inmueble abandonado por personas en situación de calle.

Las autoridades atendieron el reporte y realizaron las labores necesarias para controlar el siniestro, dejando el lugar nuevamente bajo vigilancia ante las condiciones de riesgo que representa para los vecinos.